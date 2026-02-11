Раскрыта личность охранника, закрывавшего собой анапских студентов от пуль

Погибшим при стрельбе в анапском техникуме охранником оказался 55-летний местный житель Николай, он закрыл собой студентов от пуль, сообщает Telegram-канал SHOT. Студенты с любовью называли его «дядя Коля» и уважительно к нему относились.

В материале сказано, что трагическая гибель охранника стала для учащихся настоящим горем. У мужчины осталась семья — жена и дочка. По данным канала, при стрельбе пострадали библиотекарь Анжелика П. 1981 года рождения (женщина находится в тяжелом состоянии) и студент 2007 года рождения. У подростка диагностировали легкое ранение бедра.

Ранее появилась информация, что напавший на колледж студент учился на тройки в школе и имел проблемы с однокурсниками. Уточнялось, что подросток тяжело переживал развод родителей.

До этого учащийся образовательного учреждения сообщил, что студентов пока что не выпускают из здания после инцидента. По его словам, у входа в училище находится множество сотрудников правоохранительных органов. Перед этим были опубликованы кадры задержания стрелка сотрудниками Росгвардии.