Опубликованы кадры задержания стрелка из Анапы

В Сети появились кадры задержания стрелка из Анапы, который открыл огонь рядом со зданием техникума, сообщает Telegram-канал «ЧП Анапа». Злоумышленника обезвредили оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Инцидент случился у учебного заведения на Промышленной улице. Учащиеся забаррикадировались в здании, услышав выстрелы. Telegram-канал Mash сообщил, что стрелок и сам является студентом, который учится в этом же техникуме на автомеханика. На месте работают экстренные службы.

В результате стрельбы пострадали пять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу.

Ранее 15-подросток с ножом совершил нападение в общежитии медицинского вуза в Уфе. Жертвами инцидента стали четверо студентов и полицейский. Происшествие случилось в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты.