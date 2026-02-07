Число жертв нападения с ножом в общежитии возросло Число пострадавших в ходе нападения на общежитие в Уфе достигло шести человек

Число пострадавших в результате нападения в уфимском общежитии выросло до шести человек, среди которых оказался один ребенок, сообщает Telegram-канал SHOT. Три человека были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По имеющейся информации, пациентов распределили по разным медицинским учреждениям. Ребенок в состоянии средней степени тяжести направлен в детскую клиническую больницу № 17.

Ранее появилась информация о нападении с применением ножа в общежитии медицинского вуза в Уфе. Согласно данным, жертвами инцидента стали четверо студентов и полицейский. Происшествие случилось в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты. Подозреваемого задержали непосредственно на месте.

Кроме того, в Красноярске полиция доставила на допрос несовершеннолетнюю школьницу, напавшую на своих одноклассников и педагога. По данным следствия, причиной инцидента стала личная ссора с учителем. Пострадавшему педагогу оказали медицинскую помощь, а саму нападавшую задержали непосредственно на месте преступления.