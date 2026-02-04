Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос

Зимняя Олимпиада — 2026
ТАСС: девочка с ножом из красноярской школы отказалась давать показания

В Красноярске полиция доставила на допрос школьницу, совершившую нападение на одноклассников и учителя. В ходе следственных действий несовершеннолетняя отказалась отвечать на вопросы сотрудников, рассказал ТАСС источник в органах.

В настоящее время девочку допрашивают. [Она] взяла 51-ю статью (норма Конституции РФ, которая позволяет гражданам не давать показания против самих себя. — NEWS.ru), — добавил собеседник агентства.

Несовершеннолетняя напала с ножом на сверстницу в Кодинске сутками ранее. Причиной конфликта стала ссора с учителем. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, а нападавшую сразу же задержали на месте происшествия. По данному факту Следственный комитет возбудил два уголовных дела для выяснения всех обстоятельств.

После этого из школы была уволена женщина-вахтер. Глава управления образования Кежемского района Галина Секурцева в разговоре с ТАСС подтвердила, что сотрудница больше не работает в учреждении. До этого уточнялось, что школьники хотели предупредить всех о нападении, но вахтерша отказалась смотреть камеры и нажать на тревожную кнопку.

