24 февраля 2026 в 11:20

Российских охранников нашли на захваченном Францией танкере

Адвокат Ришмон: танкер Boracay сопровождали два частных охранника из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Захваченный в сентябре Францией танкер Boracay сопровождали два охранника из России, сообщило AFP. Адвокат капитана судна Анри де Ришмон подтвердил этот факт, но заявил, что тот не нанимал их.

Мой клиент не имеет никакого отношения к их присутствию. Не он посадил россиян на борт своего судна, — сказал адвокат.

На борту судна Boracay, по информации агентства, находились сотрудники службы безопасности Александр Т. (34 года) и Максим Д. (40 лет). Последний, якобы, является бывшим полицейским и ранее служил в частной военной компании «Вагнер». Сообщается, что двое мужчин работали в охранной компании «Моран».

Ранее французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay недалеко от побережья города Сен-Назер. Под стражу взяты лица, которые представились капитаном судна и его старшим помощником. Допрос задержанных проводился в помещениях морской жандармерии. Судно включено в перечень антироссийских санкций.

Позже танкер Boracay, который был задержан французскими властями, продолжил движение. Капитан данного судна, имеющий китайское гражданство, также вернулся на борт.

