Раскрыт возможный доход Галкина от концерта в Барселоне Галкин может заработать более 8 млн рублей на концерте в Барселоне

Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может заработать на концерте в Барселоне 24 февраля более 8 млн рублей с продажи билетов, сообщает URA.RU. При продаже всех билетов сумма увеличится до 8,38 млн.

По состоянию на 24 февраля зрители приобрели билеты на сумму €87 968 (7 941 751 рубль). В случае полного распроданного зала доход от билетов может составить €96 790 (8 378 201 рубль).

Концерт пройдет в историческом театре и кинотеатре Coliseum. Все места в партере и ближайших к сцене зонах распроданы. Всего зал рассчитан на 1689 человек. На момент публикации оставалось непроданными 138 билетов.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что Галкин и его супруга певица Алла Пугачева стремятся оставаться в центре внимания, радикально меняя свой внешний облик, поскольку иных способов заявить о себе у них, по сути, нет. По его словам, артисты не пользуются большой популярностью в России и не способны предложить публике ничего значимого, кроме своих экспериментов с внешностью.

До этого сообщалось, что сменивший имидж Галкин вернулся домой после поездки в Куршевель, где он катался на горных лыжах. Артист разместил в Сети совместный снимок с Пугачевой. Звездная чета в данный момент находится на Кипре.