Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 12:31

Раскрыт возможный доход Галкина от концерта в Барселоне

Галкин может заработать более 8 млн рублей на концерте в Барселоне

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может заработать на концерте в Барселоне 24 февраля более 8 млн рублей с продажи билетов, сообщает URA.RU. При продаже всех билетов сумма увеличится до 8,38 млн.

По состоянию на 24 февраля зрители приобрели билеты на сумму €87 968 (7 941 751 рубль). В случае полного распроданного зала доход от билетов может составить €96 790 (8 378 201 рубль).

Концерт пройдет в историческом театре и кинотеатре Coliseum. Все места в партере и ближайших к сцене зонах распроданы. Всего зал рассчитан на 1689 человек. На момент публикации оставалось непроданными 138 билетов.

Ранее психиатр Василий Шуров заявил, что Галкин и его супруга певица Алла Пугачева стремятся оставаться в центре внимания, радикально меняя свой внешний облик, поскольку иных способов заявить о себе у них, по сути, нет. По его словам, артисты не пользуются большой популярностью в России и не способны предложить публике ничего значимого, кроме своих экспериментов с внешностью.

До этого сообщалось, что сменивший имидж Галкин вернулся домой после поездки в Куршевель, где он катался на горных лыжах. Артист разместил в Сети совместный снимок с Пугачевой. Звездная чета в данный момент находится на Кипре.

Максим Галкин
комики
Барселона
иноагенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток
Военэксперт ответил, как РФ ответит Франции на передачу ядерного оружия ВСУ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Психолог раскрыла, как вовремя распознать нарцисса в отношениях
Российская светская львица может умереть на Бали из-за лихорадки денге
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.