Психиатр объяснил кардинальные изменения во внешности Галкина и Пугачевой

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруга певица Алла Пугачева пытаются оставаться в информационном поле за счет кардинальных изменений во внешности, так как других способов заявить о себе у них практически нет, заявил NEWS.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. По его мнению, артисты не востребованы в России и не могут предложить публике ничего позитивного, кроме экспериментов с собственной наружностью.

А как Галкину и Пугачевой еще можно заявить о себе, кроме как изменив внешность? Они же никому не нужны и не интересны, ничего позитивного сказать не могут. Пугачева может только где-то присутствовать, как свадебный генерал. Галкин тоже выступает на корпоративах, или дает концерты, на которые приходят полторы калеки. Пугачева уже, на мой взгляд, сделала миллион пластических операций. Максик [Галкин] тоже молодец: прилепился к статусной бабушке, построил карьеру. Они друг друга используют. Это такой пиар. Каждый со своим старением борется, как может, — высказался Шуров.

Ранее сменивший имидж Галкин вернулся домой после поездки в Куршевель, где он катался на горных лыжах. Артист разместил в Сети совместный снимок с Пугачевой. Звездная чета в данный момент находится на Кипре.