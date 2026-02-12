Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:54

Психиатр объяснил кардинальные изменения во внешности Галкина и Пугачевой

Психиатр Шуров: Галкин и Пугачева пытаются напомнить о себе, изменяя внешность

Максим Галкин и Алла Пугачева Максим Галкин и Алла Пугачева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его супруга певица Алла Пугачева пытаются оставаться в информационном поле за счет кардинальных изменений во внешности, так как других способов заявить о себе у них практически нет, заявил NEWS.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. По его мнению, артисты не востребованы в России и не могут предложить публике ничего позитивного, кроме экспериментов с собственной наружностью.

А как Галкину и Пугачевой еще можно заявить о себе, кроме как изменив внешность? Они же никому не нужны и не интересны, ничего позитивного сказать не могут. Пугачева может только где-то присутствовать, как свадебный генерал. Галкин тоже выступает на корпоративах, или дает концерты, на которые приходят полторы калеки. Пугачева уже, на мой взгляд, сделала миллион пластических операций. Максик [Галкин] тоже молодец: прилепился к статусной бабушке, построил карьеру. Они друг друга используют. Это такой пиар. Каждый со своим старением борется, как может, — высказался Шуров.

Ранее сменивший имидж Галкин вернулся домой после поездки в Куршевель, где он катался на горных лыжах. Артист разместил в Сети совместный снимок с Пугачевой. Звездная чета в данный момент находится на Кипре.

Максим Галкин
Алла Пугачева
знаменитости
шоу-бизнес
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«При желании можно»: в Кремле заговорили о контактах Путина с Макроном
Песков заявил о расколе Европы из-за России
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
«Скоро сдохнет»: депутат Рады сделал мрачный для Украины прогноз
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.