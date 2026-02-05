Похорошевший Галкин вернулся в лоно семьи после поездки в Куршевель Преобразившийся Галкин вернулся на Кипр к Пугачевой и показал совместное фото

Сменивший имидж шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов) вернулся домой после поездки в Куршевель, где он катался на горных лыжах. Артист разместил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместный снимок с супругой Аллой Пугачевой. Звездная чета в данный момент находится на Кипре.

На фото они стоят рядом в светлом помещении с большими окнами. Певица предстала в черной шапке и свободном темном свитере. Галкин с серьезным выражением лица стоит позади в черном облегающем логсливе и такой же шапке. Шоумен сопроводил пост эмодзи в виде дома и добавил геометку Лимассола.

Чтобы не забыли, для кого роза цвела. <…> После того, как Макса признали крашем года, Алла пришла обозначить свою территорию. <…> Алла Борисовна решила новоиспеченным поклонницам напомнить, чей это мужчина», — написали поклонники.

Ранее живущие на Кипре россияне заявили, что Галкин заставил Пугачеву отвернуться от России. Одна из местных жительниц рассказала, что каждый год посещает РФ, чтобы поучаствовать в акции «Бессмертный полк» на 9 Мая и в целом старается не забывать свои корни. Пугачевой же, по ее словам, приходится прятаться вдали от родины.