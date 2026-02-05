Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 13:48

Похорошевший Галкин вернулся в лоно семьи после поездки в Куршевель

Преобразившийся Галкин вернулся на Кипр к Пугачевой и показал совместное фото

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сменивший имидж шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в список иноагентов) вернулся домой после поездки в Куршевель, где он катался на горных лыжах. Артист разместил в Instagram (деятельность в РФ запрещена) совместный снимок с супругой Аллой Пугачевой. Звездная чета в данный момент находится на Кипре.

На фото они стоят рядом в светлом помещении с большими окнами. Певица предстала в черной шапке и свободном темном свитере. Галкин с серьезным выражением лица стоит позади в черном облегающем логсливе и такой же шапке. Шоумен сопроводил пост эмодзи в виде дома и добавил геометку Лимассола.

Чтобы не забыли, для кого роза цвела. <…> После того, как Макса признали крашем года, Алла пришла обозначить свою территорию. <…> Алла Борисовна решила новоиспеченным поклонницам напомнить, чей это мужчина», — написали поклонники.

Ранее живущие на Кипре россияне заявили, что Галкин заставил Пугачеву отвернуться от России. Одна из местных жительниц рассказала, что каждый год посещает РФ, чтобы поучаствовать в акции «Бессмертный полк» на 9 Мая и в целом старается не забывать свои корни. Пугачевой же, по ее словам, приходится прятаться вдали от родины.

Максим Галкин
Алла Пугачева
браки
шоумены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров пригрозил закрытием Telegram
Мединский объяснил, почему единство народов важно как никогда
Политолог ответил, почему США не могут отказаться от поддержки Украины
Младенец стал свидетелем расправы над родителями
Взяточники из российского морга отправились за решетку
В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе
Квартиры подорожают вдвое? «Самолет» просит 50 млрд рублей: что это значит
Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского
«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета
Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях
Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ
Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине
Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада
В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда
Путин отметил вклад ученых в развитие России
Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам
Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры
В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей
Трое мирных россиян вернулись из украинского плена
Росгвардейцы задержали угрожавшую зарезать соседку рецидивистку
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.