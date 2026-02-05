Зимняя Олимпиада — 2026
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом

Жительница Кипра Марина: Галкин заставил Пугачеву отвернуться от России

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»
Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заставил жену, певицу Аллу Пугачеву, отвернуться от РФ, заявили живущие на Кипре россияне. По словам одной из них, которые приводит KP.RU, теперь знаменитости приходится прятаться.

Зачем она потащилась за Галкиным? Он ее заставил от Родины отвернуться. Я тут корни не забываю — говорим по-русски, в Россию летаем каждый год, на «Бессмертный полк» вот на эту самую набережную выходим каждое 9 Мая. А Пугачеву черт дернул — теперь вот прячется, — отметила Марина.

Ранее сообщалось, что Пугачева пытается реализовать свой трехэтажный пентхаус в районе Неаполис на Кипре за €18 млн (более 1,639 млрд рублей). Общая площадь недвижимости составляет 1012 кв. м., это позволяет разместить шесть стильных спален, пять современных ванных комнат и даже личный бассейн.

До этого Галкин порадовал своих поклонников, опубликовав фотографию в спортивной одежде. На снимке 49-летний артист, одетый в облегающую оранжевую майку и черные брюки, демонстрирует свою отличную физическую форму перед зеркалом. Подписчики выразили восторг и восхищение его внешним видом, оставив под постом многочисленные комментарии.

Алла Пугачева
Максим Галкин
певицы
Кипр
россияне
