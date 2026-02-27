Химик ответил, какой стройматериал токсичен для печени

Некоторые виды пенопласта, используемые для утепления жилья, в процессе эксплуатации могут выделять вредные для здоровья вещества, в том числе поражающие печень, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения профессор Николай Васильев. По его словам, хотя концентрация примесей обычно не превышает допустимых норм, наличие мономерного стирола требует от жильцов постоянного проветривания помещений.

Пенопласты пенополистирол и пенополиуретан, как правило, в процессе эксплуатации выделяют в воздух незначительные количества примесей. Но некоторые концентрации мономерного стирола, который неблагоприятно действует на печень, и других ароматических веществ все-таки могут присутствовать в окружающей среде. Это приводит к необходимости постоянного проветривания помещений. Даже при комнатной температуре образцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из пенополистирола отечественного производства выделяют много стирола. Желательно применять такие материалы только для внешних работ, — высказался Васильев.

Эксперт отметил, что полимеризация пенополиуретана для утепления зданий должна проводиться подготовленными сертифицированными специалистами. По его словам, при использовании полиуретановых и силиконовых составов необходимо либо тщательно проветривать помещение, либо применять средства защиты дыхания.

Ранее строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил, что в состав дешевой штукатурки нередко добавляют токсичные компоненты. По его словам, в данном случае строительный раствор будет не только ненадежным, но и вредным для здоровья.