Названы стройматериалы, которые часто подделывают

В состав дешевой штукатурки нередко добавляют токсичные компоненты, заявил NEWS.ru строительный эксперт и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, в данном случае строительный раствор будет не только ненадежным, но и вредным для здоровья.

Сухие строительные смеси, такие как штукатурки, стяжки, плиточные клеи, от неизвестных производителей или явно контрафактные часто подделывают. Производители экономят на основных компонентах и добавляют непредсказуемые химические пластификаторы и присадки. В итоге вы получаете не только трескающуюся и осыпающуюся поверхность, но и постоянный источник пыли. Там могут содержаться вредные вещества. Качество смеси — это основа долговечности любого покрытия, и на ней экономить нельзя, — предупредил Васильев.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что ремонт квартиры может не только вызвать неудобства, но и повлечь за собой значительные штрафы. По его словам, сложности могут возникнуть из-за претензий соседей, связанных с шумом, запахом краски или использованием общего имущества не по назначению.