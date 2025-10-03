Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 11:35

В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay

Танкер Boracay возобновил движение после задержания властями Франции

Задержание танкера Boracay у берегов Франции Задержание танкера Boracay у берегов Франции Фото: AP/ТАСС

Танкер Boracay, который был задержан французскими властями, продолжил движение, сообщает AFP. Капитан данного судна, имеющий китайское гражданство, также вернулся на борт.

По словам источника, близкого к делу, капитан и его помощник вернулись на борт корабля после содержания под стражей в полиции, — сообщается в публикации агентства.

Ранее французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay недалеко от побережья города Сен-Назер. Под стражу взяты лица, которые представились капитаном судна и его старшим помощником. Допрос задержанных проводился в помещениях морской жандармерии. Судно включено в перечень антироссийских санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении встречи между руководящими представителями генеральных штабов Европейского союза и делегацией НАТО. Как писали СМИ, данная встреча посвящена разработке совместных действий после инцидента с задержанием танкера, который относят к так называемому «теневому флоту» России. Макрон пояснил, что у военно-морских сил страны имелись достаточные основания для задержания корабля.

танкеры
Франция
задержания
корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Российские паралимпийцы выступят под флагом страны на важных соревнованиях
На Урале дети подожгли Монумент Славы и попали на видео
Полиция Петербурга объявила в розыск стрелков по окнам жилого дома
В Британии заявили о космической битве с Россией
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.