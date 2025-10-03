В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay

Танкер Boracay, который был задержан французскими властями, продолжил движение, сообщает AFP. Капитан данного судна, имеющий китайское гражданство, также вернулся на борт.

По словам источника, близкого к делу, капитан и его помощник вернулись на борт корабля после содержания под стражей в полиции, — сообщается в публикации агентства.

Ранее французские военные задержали двух членов экипажа танкера Boracay недалеко от побережья города Сен-Назер. Под стражу взяты лица, которые представились капитаном судна и его старшим помощником. Допрос задержанных проводился в помещениях морской жандармерии. Судно включено в перечень антироссийских санкций.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении встречи между руководящими представителями генеральных штабов Европейского союза и делегацией НАТО. Как писали СМИ, данная встреча посвящена разработке совместных действий после инцидента с задержанием танкера, который относят к так называемому «теневому флоту» России. Макрон пояснил, что у военно-морских сил страны имелись достаточные основания для задержания корабля.