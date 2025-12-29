Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 19:11

Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности

Главу муниципалитета в Петербурге подозревают в организации взрыва у Смольного

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Утром 29 декабря в квартиру главы МО «Дачное» Вадима Сагалаева пришли с обысками сотрудники ФСБ, СК и уголовного розыска, сообщает газета «Фонтанка». Чиновнику вменяют организацию громкого преступления, совершенного в 2003 году. Тогда у дома рядом со Смольным сработало самодельное взрывное устройство, заложенное под внедорожник Mercedes-Benz G-класса, принадлежавший местному предпринимателю.

По информации следствия, Сагалаев мог выступать заказчиком или координатором данной акции. Активизация дела спустя более чем 20 лет связана с недавним арестом одного из предполагаемых исполнителей взрыва. Полученные в ходе следствия новые улики позволили силовикам выйти на уровень организатора.

В расследовании задействована сводная бригада, включающая криминалистов СК и оперативников Управления «М» ФСБ. Сагалаев задержан на двое суток, в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Сагалаев является заметной фигурой в муниципальной власти Петербурга, и его задержание стало одним из самых громких событий конца года в политической жизни города. Ведомства воздерживаются от подробных комментариев.

Ранее в Ленинградской области были задержаны действующий и бывший заместители главы администрации Тосненского района по подозрению в мошенничестве с землей. По версии следствия, чиновники незаконно продали частным лицам участки, ущерб от их махинаций оценили в 10 млн рублей.

Санкт-Петербург
взрывы
задержания
суды
чиновники
