19 ноября 2025 в 17:32

В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы районной администрации

Фото: t.me/sledcom47
В Ленинградской области по подозрению в мошенничестве с земельными участками задержаны бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области. Чиновники продали земли, предназначенные для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан, ущерб оценили в 10 млн рублей.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий <...> задержаны бывший и действующий заместители главы администрации МО «Тосненский муниципальный район Ленинградской области», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты провели межевание земель в Шапкинском сельском поселении, после чего незаконно продали их физическим лицам, не имевшим на это прав. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. В ходе расследования проведены обыски в администрации Тосненского района и по местам проживания подозреваемых.

Ранее пресс-служба МВД Крыма сообщила, что Центральный районный суд Симферополя приговорил бывшего сотрудника Государственного комитета молодежной политики Крыма к 5,5 года колонии по делу о хищении более 10,5 млн рублей грантов Росмолодежи. Он был причастен к мошеннической схеме, связанной с освоением бюджетных средств, которые выделяло Федеральное агентство по делам молодежи.

