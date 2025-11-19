В Ленобласти задержаны бывший и действующий замглавы районной администрации

В Ленинградской области по подозрению в мошенничестве с земельными участками задержаны бывший и действующий заместители главы администрации Тосненского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области. Чиновники продали земли, предназначенные для бесплатного предоставления отдельным категориям граждан, ущерб оценили в 10 млн рублей.

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий <...> задержаны бывший и действующий заместители главы администрации МО «Тосненский муниципальный район Ленинградской области», — говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты провели межевание земель в Шапкинском сельском поселении, после чего незаконно продали их физическим лицам, не имевшим на это прав. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. В ходе расследования проведены обыски в администрации Тосненского района и по местам проживания подозреваемых.

