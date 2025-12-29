Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 22:35

Захарова указала на усилия США по урегулированию ситуации на Украине

Захарова: США делают многое для привнесения мира на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Соловьев Live», что удар по резиденции президента России Владимира Путина был нанесен в период, когда США прилагали дипломатические усилия для урегулирования ситуации на Украине. Она указала на роль администрации главы Белого дома Дональда Трампа в этом процессе.

Дипломат отметила, что Вашингтон делает многое по целому ряду треков, несмотря на внутриполитическую ситуацию и противоборство разных политических сил. Захарова подчеркнула, что американские дипломаты действуют вопреки усилиям ультралибералов по срыву переговоров.

Они это делают вопреки мнению целого ряда западноевропейских так называемых деятелей, которые огрызаются, которые пытаются напрямую навязать не мирный план, а как раз-таки агрессивную не только риторику, а именно агрессивную эскалацию событий, — добавила она.

Ранее Путин предупредил Трампа, что атака беспилотников ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без серьезного ответа. Он обратил внимание республиканца на то, что попытка нападения произошла фактически сразу после того, как американская сторона сочла успешным переговорный раунд с главой Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.

Мария Захарова
США
Украина
Россия
