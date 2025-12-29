Действия украинских властей не имеют никаких ограничений и происходят при прямой поддержке Запада, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live». По ее словам, Киев начал угрожать даже тем странам, которые его активно поддерживали.

Они начали демонстрировать прямо и косвенно, что теперь для них нет никаких ограничений в принципе. И делали они это не только под одобрение, а под аплодисменты целого ряда западных государств, — сказала Захарова.

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря предпринял массированную атаку беспилотниками на госрезиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Дональда Трампа, что атака беспилотников ВСУ на госрезиденцию в Новгородской области не останется без серьезного ответа. Он обратил внимание Трампа на то, что попытка нападения произошла фактически сразу после того, как американская сторона сочла успешным переговорный раунд с главой Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго.