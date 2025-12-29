«Истинное лицо хунты»: Перминов о попытке атаки на госрезиденцию Путина Перминов: попытка атаки на госрезиденцию Путина показала истинное лицо Украины

Попытка Украины атаковать госрезиденцию президента России Владимира Путина показала США и американскому лидеру Дональду Трампу настоящую сущность Киева, заявил РИА Новости сенатор Сергей Перминов. По его словам, после инцидента Вашингтон и Москва пересмотрят свои позиции.

Подобного рода террористические атаки наглядно показывают американскому истеблишменту и президенту США Дональду Трампу истинное лицо украинской хунты и очевидно внесут существенные коррективы в позиции США и России, о чем и было заявлено МИД РФ, — подчеркнул Перминов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ атаковали госрезиденцию Путина в Новгородской области, чтобы сорвать переговоры. Он подчеркнул, что украинские и европейские политики видят положительную динамику в урегулировании конфликта и пытаются замедлить этот процесс с помощью провокаций.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Киев понесет ответственность за свои действия. Она подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский во многом лжет.