«Зеленский превзошел себя»: Мирошник заявил о попытке сорвать переговоры Мирошник: США увидели, кто готов на все для срыва мирных переговоров

Попытка атаки на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области ясно показала США, кто готов на все для срыва мирных переговоров по украинскому урегулированию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале. Дипломат указал, что удары Киева систематически совпадают по времени с активизацией диалога.

Владимир Зеленский превзошел сам себя в попытках исподтишка сорвать мирные переговоры. Теперь и американской стороне ясно, кто именно готов на все, чтобы сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта, — сказал он.

Мирошник напомнил о терактах на железной дороге в Брянской и Курской областях в мае и июне перед стамбульскими переговорами, а также об ударе по газоизмерительной станции «Суджа». По словам Мирошника, переговоры в Анкоридже также сопровождались серией ударов по крупным российским городам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял попытку массированной атаки беспилотниками на госрезиденцию президента. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, и все они были уничтожены.