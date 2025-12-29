Обыграл и взбесил Карлсена: что известно о российском шахматисте Артемьеве

Владислав Артемьев и норвежский гроссмейстер мира Магнус Карлсен (слева направо) во время игры в седьмом туре на чемпионате мира по рапиду и блицу 2025 года

Российский шахматист Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду. После поражения титулованный гроссмейстер вышел из себя и ударил по камере оператора. Чем известен шахматист Артемьев, как его игру оценили российские гроссмейстеры, почему у него не получилось стать чемпионом мира по рапиду — в материале NEWS.ru.

Как шахматист Карлсен вышел из себя после поражения от Артемьева

Карлсен встретился с Артемьевым в седьмом туре чемпионата мира по рапиду. Играя белыми фигурами, россиянин заставил титулованного норвежца сдаться после 29-го хода. Карлсен заметно нервничал в решающих моментах партии, а по завершении встречи Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала видео, где он ударил по камере оператора.

После игры россиянин в интервью YouTube-каналу FIDE признался, что матч против Магнуса всегда является большим испытанием. Артемьев назвал Карлсена безусловным фаворитом в любой партии.

«Я хотел сыграть максимально надежно и уже по ходу партии смотреть, какие у него будут амбиции, и от этого отталкиваться. После дебюта у меня получилась интересная позиция. Правда, я потратил довольно много времени — подготовка к дебюту в этот раз была неидеальной», — сказал Артемьев.

После этой победы Артемьев с 6,5 очками вышел в единоличные лидеры турнира, однако на следующий день он несколько раз сыграл вничью и не смог стать чемпионом мира по рапиду. Победителем стал Карлсен (10,5 балла). Артемьев (9,5) стал вторым, третьим — уступивший россиянину по дополнительным показателям Арджуна Эригайси из Индии (9,5).

Чем известен шахматист Артемьев

Артемьев родился 5 марта 1998 года в Омске. Его отец Михаил является кандидатом в мастера спорта по шахматам. Именно он обучил Владислава этой игре. Первым тренером юного шахматиста стал Владимир Индриков, а с 17 лет с ним работает Павел Малетин.

В составе сборной России Артемьев в 2012 году выиграл юношескую олимпиаду, а в 2014-м он стал гроссмейстером. На взрослом уровне Владислав дважды побеждал на первенстве страны (2023, 2024 годы). Также в 2019-м он стал чемпионом Европы и выиграл командное первенство мира в составе сборной России.

Артемьев является одним из сильнейших гроссмейстеров в стране, заявил NEWS.ru вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

«Владислав давно представляет Казань. Он очень опытный спортсмен именно в рапиде и блице. В классике дела у него обстоят похуже, но рапид и блиц — это его коронка. В каждом соревновании, где Артемьев принимает участие, он является одним из фаворитов», — заявил Смагин.

Артемьев женат на шахматистке Ольге Беловой, которая имеет звание мастера FIDE среди женщин. Супруги воспитывают двух дочерей.

Как российские гроссмейстеры оценили успех Артемьева на чемпионате мира

Смагин заявил, что Артемьеву удалось мастерски поменять ход игры с Карлсеном. Вице-президент ФШР назвал победу соотечественника «колоссальным успехом» и поздравил его с блестящей игрой.

«Владислав владел инициативой, было небольшое преимущество, но он быстро расходовал время. Артемьев решил форсировать ничью, от которой Карлсен отказался по каким-то своим соображениям, видимо, посчитал, что большой перевес во времени даст ему шансы на победу. После этого он сразу же ошибся, и Владислав блестяще тактическими ходами завершил партию в свою пользу», — рассказал Смагин.

Смагин отметил, что у Карлсена бывают нервные срывы из-за обидных поражений. По словам вице-президента ФШР, это нормальное состояние для людей, которые считают себя гениями.

«Конечно, у него бывают срывы. Он человек и устает, бывают обидные поражения. Карлсен — очень сильный спортсмен, надо признать, что он умеет собираться и концентрироваться. Да, иногда его поведение бывает эпатажным. Но, поверьте, по сравнению с недалекими временами [Роберта] Фишера он пай-мальчик», — добавил Смагин.

Артемьеву не хватило амбиций и характера для победы на чемпионате мира по рапиду, заявил NEWS.ru российский гроссмейстер, шахматный эксперт Сергей Шипов.

«Зажал в руках синицу крепко и забыл про журавля», — сказал Шипов.

Артемьеву не хватило спортивной злости для победы на чемпионате мира, считает гроссмейстер Сергей Карякин. При этом, по его мнению, Владислав в очередной раз продемонстрировал высочайший уровень игры. Карякин не удивлен высокими результатами Артемьева на чемпионате мира по рапиду.

«В этом турнире он шел блестяще, но, мне кажется, ему не хватило именно спортивной злости. Он посчитал, что после того, как он выиграл у Магнуса, можно чуть-чуть расслабиться и играть комфортно, делать ничьи. Но по факту надо было продолжать играть на победу, несмотря на шесть выигранных до этого партий. Это нужно делать при любых раскладах», — высказался в беседе с NEWS.ru Карякин.

Гроссмейстер Петр Свидлер в разговоре с NEWS.ru похвалил Артемьева за высокий результат на чемпионате мира по рапиду. Он отметил, что в заключительный день соревнований партии становятся более серьезными.

«В последний день очень сложно выигрывать партии, как правило, все они очень плотные и серьезные. Владислав показал неплохой результат в заключительный день турнира. К Артемьеву не может быть никаких претензий», — рассказал Свидлер.

