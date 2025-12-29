Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 14:17

«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ

Владислав Артемьев Владислав Артемьев Фото: IMAGO/Naushad/ТАСС
Шахматисту Владиславу Артемьеву не хватило амбиций и характера для победы на чемпионате мира по рапиду, заявил NEWS.ru российский гроссмейстер, шахматный эксперт Сергей Шипов. Россиянин занял второе место вслед за норвежцем Магнусом Карлсеном.

Владиславу не хватило амбиций и характера. Зажал в руках синицу крепко и забыл про журавля, — сказал Шипов.

Ранее Артемьев обыграл Карлсена в седьмом туре ЧМ по быстрым шахматам в Дохе. Он стал лидером чемпионата мира по рапиду. Однако на следующий день Артемьев несколько раз сыграл вничью и не сумел удержать первое место. Чемпионом мира стал Карлсен.

Гроссмейстер Сергей Карякин заявил NEWS.ru, что Артемьеву не хватило спортивной злости для победы на чемпионате мира. При этом, по его мнению, соотечественник в очередной раз продемонстрировал высочайший уровень игры. По словам Карякина, сильное выступление Артемьева не вызвало у него никакого удивления.

Артемьев показал неплохой результат в заключительный день чемпионата мира по рапиду в Дохе, заявил российский гроссмейстер Петр Свидлер. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что под конец соревнований партии становятся более серьезными.

