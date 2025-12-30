Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 20:08

Российский гроссмейстер Крамник подал иск против FIDE

Владимир Крамник Владимир Крамник Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник подтвердил, что 30 декабря в суде Лозанны было возбуждено дело против Международной шахматной федерации (FIDE). В соцсети X он рассказал, что иск был подан по швейцарскому законодательству в городе, где расположена штаб-квартира организации. Крамник намерен взыскать с организации финансовую компенсацию, точный размер которой сейчас определяется.

По состоянию на сегодняшний день я инициировал формальное судебное разбирательство против FIDE в соответствии с законодательством Швейцарии в суде г. Лозанна, — рассказал гроссмейстер.

Он уточнил, что процесс начнется с обязательного предварительного производства по местным процедурным нормам. Параллельно российский шахматист направил в федерацию официальный запрос о сохранении всей внутренней документации.

Крамник не уточнил детали иска, однако ранее шахматист сообщал, что намерен судиться с федерацией из-за слов о смерти американского гроссмейстера Дэниэля Народицкого. Он умер 20 октября в собственном доме в городе Шарлотт.

