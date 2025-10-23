Крамник подаст в суд из-за угроз после смерти американского шахматиста

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник заявил на своей странице в соцсети X о намерении обратиться в суд из-за угроз и обвинений, полученных после смерти американского шахматиста Дэниэла Народицкого. Он сообщил, что его команда юристов уже уведомила полицию.

Письмо в суд будет готово в течение нескольких часов. Что бы ни случилось дальше, все, кто ложно обвиняет меня, будут привлечены к ответственности, — написал Крамник.

Народицкий умер 20 октября в собственном доме в городе Шарлотт. Обстоятельства и причины смерти спортсмена не уточняются. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования родным Народицкого.

После смерти Народицкого некоторые пользователи соцсетей обвинили Крамника в оказании давления, которое могло привести к трагедии. Они заявили, что в 2024 году 14-й чемпион мира публично обвинял американского игрока в мошенничестве в онлайн-шахматах. Однако эти заявления не были подкреплены доказательствами. Некоторые пользователи рассказали о затяжном конфликте между гроссмейстерами и выразили надежду на то, что семья покойного подаст на Крамника в суд.