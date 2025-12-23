Замоскворецкий суд вынес меру пресечения Каспарову

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по статье об оправдании терроризма, сообщает ТАСС. Согласно постановлению, мера пресечения в виде заключения под стражу вступит в силу с момента фактического задержания Каспарова на территории России или его выдачи иностранными государствами.

Суд избрал меру пресечения Каспарову в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции на территорию России, — рассказали в суде.

В настоящее время Каспаров находится за пределами Российской Федерации. Заочный арест является необходимым юридическим шагом для объявления фигуранта в международный розыск по линии Интерпола. Следственные действия по делу продолжаются, правоохранительные органы изучают публичные выступления и публикации Каспарова на предмет наличия в них призывов к террористической деятельности.

Ранее бывшая телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала в Верховном суде России свой приговор по уголовному делу об оправдании терроризма. До этого суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года колонии за то, что в 2023 году телеведущая заявила в интервью о допустимости осуществления террористических атак в России.