22 декабря 2025 в 18:03

Следствие попросило суд арестовать известного иноагента

Шахматиста Каспарова просят заочно арестовать по делу об оправдании терроризма

Гарри Каспаров Гарри Каспаров Фото: Russian Archive/Global Look Press
В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте шахматиста Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил ТАСС. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах и оправдании терроризма. Каспаров проживает за границей.

Материал в отношении обвиняемого Каспарова судом зарегистрирован. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), — сообщили в суде.

Ранее мировой суд участка № 371 Таганского района Москвы приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) к одному году лишения свободы по делу о нарушении порядка деятельности иноагента. С учетом приговора по делу об оправдании терроризма литератору назначили 15 лет колонии строгого режима. Решения по делам вынесены заочно.

До этого сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело о терроризме против бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Фигурантами также стали 22 члена так называемого «Антивоенного комитета России».

