Иноагента Каспарова нашли в материалах по делу Эпштейна РИА Новости: Каспаров дважды упоминается в материалах по делу Эпштейна

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) упоминается в материалах по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минюста США. Фамилия Каспарова фигурирует в деловой переписке за 2012 и 2018 годы.

Первое упоминание Каспарова содержится в переписке 2012 года, которая позднее была переслана Эпштейну. В одном из писем инвестор Иэн Осборн информирует предпринимателя Питера Тиля о планах организовать в Нью-Йорке встречу с Эпштейном. В этом же письме Осборн, ссылаясь на колонку Тиля в Financial Times и публичные дебаты, отмечает, что Тиль и Гарри Каспаров «убедительно победили».

По данным агентства, речь шла о дебатах «Инновации или стагнация», которые состоялись 16 ноября 2012 года в Оксфордском союзе. На мероприятии Тиль и Каспаров выступали на одной стороне.

Второе упоминание относится к июлю 2018 года и содержится в переписке Эпштейна с издателем Джоном Брокманом. В письмах обсуждались подготовка закрытой конференции и издание книги об искусственном интеллекте, название которой решили изменить из-за выхода одноименной книги, ранее опубликованной Каспаровым.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего чемпиона мира по шахматам по статье об оправдании терроризма. Согласно постановлению, мера пресечения в виде заключения под стражу вступит в силу с момента фактического задержания Каспарова на территории России или его выдачи иностранными государствами.