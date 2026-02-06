Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 15:59

Иноагента Каспарова нашли в материалах по делу Эпштейна

РИА Новости: Каспаров дважды упоминается в материалах по делу Эпштейна

Гарри Каспаров Гарри Каспаров Фото: Russian Archive/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) упоминается в материалах по делу осужденного за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Минюста США. Фамилия Каспарова фигурирует в деловой переписке за 2012 и 2018 годы.

Первое упоминание Каспарова содержится в переписке 2012 года, которая позднее была переслана Эпштейну. В одном из писем инвестор Иэн Осборн информирует предпринимателя Питера Тиля о планах организовать в Нью-Йорке встречу с Эпштейном. В этом же письме Осборн, ссылаясь на колонку Тиля в Financial Times и публичные дебаты, отмечает, что Тиль и Гарри Каспаров «убедительно победили».

По данным агентства, речь шла о дебатах «Инновации или стагнация», которые состоялись 16 ноября 2012 года в Оксфордском союзе. На мероприятии Тиль и Каспаров выступали на одной стороне.

Второе упоминание относится к июлю 2018 года и содержится в переписке Эпштейна с издателем Джоном Брокманом. В письмах обсуждались подготовка закрытой конференции и издание книги об искусственном интеллекте, название которой решили изменить из-за выхода одноименной книги, ранее опубликованной Каспаровым.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего чемпиона мира по шахматам по статье об оправдании терроризма. Согласно постановлению, мера пресечения в виде заключения под стражу вступит в силу с момента фактического задержания Каспарова на территории России или его выдачи иностранными государствами.

Джеффри Эпштейн
Гарри Каспаров
иноагенты
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае фермер запустил свинью в небо
К похищавшим деньги у бойцов СВО мошенникам наведался спецназ
Новый раунд переговоров между США и Ираном запланировали на ближайшие дни
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступление Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.