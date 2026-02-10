Экс-советник Путина раскритиковал инициативу запретить зарубежные звонки

В России не нужно полностью запрещать международные звонки, как предлагают в Госдуме, поделился мнением в беседе с NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его мнению, лучше ввести самозапрет на них. В качестве примера можно взять механизм, который ограничивает оформление кредитов, уточнил он.

Депутаты недавно предлагали не просто запретить звонки в мессенджерах, а запретить все зарубежные звонки. Зачем? Лучше сделать так, чтобы человек мог сам ограничить себя или своих близких. Как самозапрет на кредиты, — сказал Клименко.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что за первые 10 месяцев работы функции самозапрета на кредиты на «Госуслугах» ей воспользовались 21 млн россиян. По ее словам, эта услуга стала синергией финансового сектора и портала госуслуг. Сервис стал доступен с 1 марта 2025 года и был разработан как эффективный инструмент защиты от мошенничества. Основная задача закона — предотвратить оформление займов без согласия владельца, особенно в случаях использования злоумышленниками методов социальной инженерии.