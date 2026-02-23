Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 11:00

Мошенники начали мстить россиянам, которые не повелись на обман

Мошенники начали мстить не купившимся на обман людям СМС-бомбингом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начинают мстить человеку, который не купился на изначальную схему обмана, массово отправляя сообщения и звонки от разных сервисов, передает Lenta.ru. Такая тактика не представляет большой опасности для пользователей, но наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых поступают сообщения.

Вторым методом мести является использование системы быстрых платежей (СБП) для небольших переводов с подозрительными комментариями, такими как «за наркотики» или «за продажу карты». Эксперты предупреждают, что такие операции представляют серьезную угрозу для пользователей, поскольку системы банковского мониторинга могут заблокировать счета и начать расследование из-за провокационных формулировок, на что и рассчитывают мошенники.

Ранее мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками военкоматов. Они убеждают граждан сканировать QR-код на «Госуслугах» под предлогом обновления данных по воинскому учету. После этого жертвам звонят от имени сотрудников других организаций, например, Роскомнадзора, и сообщают о подозрительной активности. В результате россияне становятся жертвами мошенников и отдают им свои ценности.

мошенники
месть
жертвы
звонки
СМС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, как президент Мексики может подавить беспорядки
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Лукашенко забил тревогу из-за «безумной гонки вооружений»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.