Мошенники начали мстить россиянам, которые не повелись на обман Мошенники начали мстить не купившимся на обман людям СМС-бомбингом

Мошенники начинают мстить человеку, который не купился на изначальную схему обмана, массово отправляя сообщения и звонки от разных сервисов, передает Lenta.ru. Такая тактика не представляет большой опасности для пользователей, но наносит серьезный репутационный ущерб компаниям, от которых поступают сообщения.

Вторым методом мести является использование системы быстрых платежей (СБП) для небольших переводов с подозрительными комментариями, такими как «за наркотики» или «за продажу карты». Эксперты предупреждают, что такие операции представляют серьезную угрозу для пользователей, поскольку системы банковского мониторинга могут заблокировать счета и начать расследование из-за провокационных формулировок, на что и рассчитывают мошенники.

Ранее мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками военкоматов. Они убеждают граждан сканировать QR-код на «Госуслугах» под предлогом обновления данных по воинскому учету. После этого жертвам звонят от имени сотрудников других организаций, например, Роскомнадзора, и сообщают о подозрительной активности. В результате россияне становятся жертвами мошенников и отдают им свои ценности.