Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с кешбэком

Мошенники начали заманивать жертв, предлагая возврат средств за покупки, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Московской области. Гражданам обещают кешбэк в 15%.

В ведомстве рассказали, что пользователи получают СМС-рассылку, в которой им предлагают получить возврат части средств за покупки на крупных маркетплейсах. В самом сообщении содержится ссылка на фишинговый сайт.

Перейдя по ссылке, жертва должна указать логин, пароль и одноразовый код из СМС. Таким образом в дальнейшем аферисты получат доступ к банковскому приложению.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества под видом записи на диспансеризацию. Преступники звонят гражданам и настойчиво убеждают их в необходимости срочно зарегистрироваться в электронной очереди, а затем получают паспортные данные и коды подтверждения из СМС.