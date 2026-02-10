Жуткий пожар на Пресненском Валу в Москве 10 февраля: что известно, жертвы

Жуткий пожар произошел в жилом доме на Пресненском Валу в Москве сегодня, 10 февраля 2026 года, площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. Что об этом известно, есть ли погибшие и пострадавшие?

Что известно о пожаре в жилом доме на Пресненском Валу

Возгорание произошло на восьмом этаже дома № 5 на Пресненском Валу. Предварительно известно, что изначально загорелась комната консьержа, после чего огонь перекинулся на подъезд, шахту и кабину лифта, две квартиры и чердак, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации оперативных служб, о помощи стали просить люди с трех последних этажей.

Отмечается, что задымление охватило почти всю кровлю дома. По сообщениям СМИ, у нее деревянные перекрытия. Сам дом кирпичный, построен в 1958 году. Помимо этого, горела вся лестница с первого по восьмой этаж.

«Интенсивное горение происходит на лестнице подъезда с первого по последний этаж. Задымлены несколько квартир. Прибывшие пожарные приступили к массовому спасению жителей дома», — заявили в оперативных службах.

Как сообщает Telegram-канал «112», площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. В связи с пожаром движение транспорта по улице Пресненский Вал перекрыли в обоих направлениях для беспрепятственного проезда спецтехники. Для спасения людей из окон пожарные использовали автолестницы. Также была организована разведка внутри подъезда в поисках жильцов, заблокированных дымом внутри квартир. Около 20:00 мск стало известно, что пожар потушен. Специалисты приступили к обследованию здания, чтобы проверить, не осталось ли внутри людей, которым требуется помощь.

СМИ со ссылкой на оперативные службы пишут, что из горящего дома удалось спасти 37 человек. Причины пожара не уточняются.

Есть ли жертвы в результате пожара на Пресненском Валу

В пресс-службе МЧС России заявили, что медицинская помощь понадобилась восьми пострадавшим при пожаре. По информации Telegram-канала «112», среди пострадавших трое детей, а также пожарный.

«Во время ликвидации пожара на командира отделения упала глыба льда. У него закрытая черепно-мозговая травма и перелом правой локтевой кости», — уточнил канал.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Директор Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (городской центр медицины катастроф) Петр Давыдов отметил, что госпитализировали в результате пожара одного взрослого и одного ребенка. Еще десятерым пострадавшим, включая троих детей, помощь была оказана на месте, сообщил Давыдов. «Осторожно, Москва» при этом пишет, что число госпитализированных выросло до шести человек.

