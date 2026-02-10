Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 21:13

Петр Гуменник представил на ОИ в Италии свою короткую программу под вальс

Судьи оценили короткую программу Гуменника на Олимпиаде в 86,72 балла

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Российский фигурист Петр Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии. Он исполнил композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна.

Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты.

Ранее итальянский фигурист Николай Мемола поддержал российского коллегу Петра Гуменника. Он заявил, что зрители тепло встретят российского спортсмена на соревнованиях.

До этого чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила NEWS.ru, что Гуменник имеет хорошие шансы на высокий результат в короткой программе на Олимпиаде-2026, несмотря на замену музыки. Она считает, что этот фактор не отразится на выступлении спортсмена.

Кроме того, российская лыжница Дарья Непряева, которая участвовала в Олимпийских играх в скиатлоне на 20 км в нейтральном статусе, отстала от победительницы почти на четыре минуты. Россиянка не успела в классической части и упала на одном из спусков. В результате она заняла только 17-е место.

