Петр Гуменник представил на ОИ в Италии свою короткую программу под вальс Судьи оценили короткую программу Гуменника на Олимпиаде в 86,72 балла

Российский фигурист Петр Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии. Он исполнил композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна.

Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты.

Ранее итальянский фигурист Николай Мемола поддержал российского коллегу Петра Гуменника. Он заявил, что зрители тепло встретят российского спортсмена на соревнованиях.

До этого чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила NEWS.ru, что Гуменник имеет хорошие шансы на высокий результат в короткой программе на Олимпиаде-2026, несмотря на замену музыки. Она считает, что этот фактор не отразится на выступлении спортсмена.

