«Хороший контент»: фигуристка оценила шансы Гуменника в короткой программе

Российский фигурист Петр Гуменник имеет хорошие шансы на высокий результат в короткой программе на Олимпиаде-2026, несмотря на замену музыки, заявила NEWS.ru чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова. Она считает, что этот фактор не отразится на выступлении спортсмена.

Я не думаю, что это сильно отразится на его выступлении. Судя по тренировкам, Петя в отличной форме, и, мне кажется, возможно, это даже сыграет в плюс, потому что вместо предсоревновательного мандража у него есть возможность переключиться на такой форс мажор, на то, что от него не зависит совершенно, и немножко снимает с него ответственность. Мне кажется, это, наоборот, дает ему возможность спокойнее подойти к турниру, — заявила Попова.

Гуменник выступит первым в короткой программе. По мнению Поповой, это волнительный момент, но спортсмен уже знает, как открывать соревнования.

Я думаю, что Петя уже тренировался выходить первым на лед на тренировках. Скорее всего, они уже это репетировали на Олимпиаде. Это волнительно, как бы то ни было, тем более для спортсменов, которые так долго находились в отстранении и не выступали на международной арене. Никто даже не может предположить, каким будет судейство, оценки, поэтому, мне кажется, сильного волнения у Пети не будет. Он уверен в том, что делает, и у него хороший контент, он конкурентоспособен и должен после короткой программы попадать в последнюю разминку сильнейших в произвольной, — добавила Попова.

Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на предстоящих Олимпийских играх. Вместо первоначально выбранной композиции он будет кататься под композицию Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Решение связано с вопросами авторских прав. Фигуристу не была одобрена музыка из фильма «Парфюмер» для использования на Олимпиаде именно из-за проблем с лицензированием.