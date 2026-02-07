Стало известно, кто победил в первом олимпийском скиатлоне

Шведская лыжница Фрида Карлссон одержала победу в первой гонке зимних Олимпийских игр — женском скиатлоне на 20 километров. Россиянка Дарья Непряева, не входившая в число фаворитов, заняла 17-е место, отстав от чемпионки почти на четыре минуты.

Со старта Непряева пыталась держаться в группе лидеров, однако к концу классической части отстала, а на одном из спусков упала. Вперед вырвались шведки Карлссон и Эбба Андерссон, занявшая второе место, а третьей стала норвежка Хейди Венг.

Спортсменка, финишировавшая с флагом Швеции, принесла Андерссон почти минуту отрыва. Непряева же продолжила терять время на дистанции и завершила гонку в середине итогового протокола. Четвертое место неожиданно заняла швейцарка Надя Келин.

Ранее сообщалось, что в первый день зимних Олимпийских игр — 2026 на старт выйдут трое российских спортсменов в нейтральном статусе: лыжница Дарья Непряева, конькобежка Ксения Коржова и саночник Павел Репилов. Все должны побороться за медали в своих дисциплинах, включая забег на 3 тыс. метров у Коржовой и первый и второй заезды Репилова.