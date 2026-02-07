Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 07:51

Три российских спортсмена выступят в первый день Олимпиады

Российские спортсмены Непряева, Репилов и Коржова выступят в первый день ОИ

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В первый день соревнований зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо на старт выйдут трое российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Среди них — лыжница Дарья Непряева, конькобежка Ксения Коржова и саночник Павел Репилов.

Все они будут бороться за медали в своих дисциплинах. Уже известно, что Коржова стартует в первый день в забеге на 3000 метров.

Непряева также примет участие в скиатлоне на следующий день после церемонии открытия. Вместе с лыжником Савелием Коростелевым она планирует соревноваться в четырех дисциплинах, что даст им шанс завоевать максимальное количество наград.

Трехкратный чемпион России по санному спорту Павел Репилов станет первым из мужчин-россиян, кто выступит на Играх-2026. Он проведет в санях первый и второй заезды.

Отдельное внимание привлекает бывшая российская конькобежка Елизавета Голубева, которая теперь выступает за Казахстан. Она также стартует 7 февраля на дистанции 3000 метров.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр впервые в истории проходила одновременно на четырех площадках — в Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Такой распределенный формат связан с большими расстояниями между кластерами Игр. Основное действие разворачивалось на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Там зрителям представили спектакль, посвященный итальянской культуре.

