«Отличный полигон»: раскрыто, к чему готовятся российские лыжницы

Призеры скиатлона на 20 км среди женщин на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске: Евгения Крупицкая — второе место, Вероника Степанова — первое место, Алина Пеклецова — третье место

Российские лыжницы рассматривают чемпионат России в Южно-Сахалинске как идеальную площадку для подготовки к возвращению на международные старты, заявила олимпийская чемпионка Вероника Степанова после скиатлона. Спортсменка отметила, что тестирует свои силы на максимуме и планирует доработать отстающие компоненты к моменту возвращения, передает ТАСС.

Сейчас мы на чемпионате России в Южно-Сахалинске, мы готовимся к возвращению на международную арену, и это отличный полигон для тестирования. Вчера я показала, насколько меня хватает на максимальной скорости. <...> Мы готовимся к яркому возвращению, — высказалась она.

Ранее российский лыжник Савелий Коростелев стал автором самого трогательного эпизода на церемонии закрытия Олимпийских игр 2026 года, пронеся на плечах соотечественницу Дарью Непряеву во время парада спортсменов. Этот жест 22-летнего атлета превратился в символ поддержки, особенно значимый на фоне сложного турнирного пути его партнерши по команде.

Кроме того, стало известно, что Коростелев и Непряева пропустят этап Кубка мира в Соединенных Штатах. Спортсмены приняли решение сконцентрироваться на подготовке к финальным стартам Кубка России.