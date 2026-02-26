Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 10:48

В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году

Депутат Говырин: малый и средний бизнес может получить 900 млрд рублей в 2026-м

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В 2026 году малый и средний бизнес может получить поддержку государства в размере 900 млрд рублей, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, теперь кредитные средства можно использовать не только для инвестиций, но и для поддержания оборотных нужд.

В 2026 году поддержка МСП работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на период 2025–2030 годов. По официальным данным Минэкономразвития и Корпорации МСП, суммарно предприниматели смогут привлечь около 900 млрд рублей с помощью инструментов господдержки через кредиты и поручительства. Объем кредитования увеличен вдвое и составляет 200 млрд рублей. Средства теперь можно направлять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели, что раньше было ограничено. Минимальный размер инвесткредита снижен до 25 млн рублей, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что благодаря «зонтичным» поручительствам, покрывающим до 50% кредита, в 2026 году бизнес сможет привлечь не менее 216 млрд рублей заемного финансирования. Корпорация МСП и ВЭБ.РФ, по словам депутата, увеличат объем совместной программы поручительств до 50 млрд рублей.

Для малых технологических компаний по программе «Высокотех» объем льготного финансирования увеличен до 20 млрд рублей, кредиты выдаются по формуле «ключевая ставка минус 7%». МСП-производители в станкостроении и робототехнике смогут привлечь более 10 млрд рублей по совместной программе Минпромторга и Корпорации МСП. Для предпринимателей из моногородов и ОЭЗ продолжается льготная программа, запущенная в конце 2025 года, объемы финансирования вырастут почти до 1 млрд рублей. Через инфраструктуру «Мой бизнес» в 2026 году планируется запустить порядка 12 партнерских программ, — добавил Говырин.

Он заключил, что для консультационной поддержки бизнеса создается сеть специализированных центров по маркировке «Честный знак». Также, по словам парламентария, продлен и улучшен эксперимент «Старт бизнеса онлайн», который помогает зарегистрировать юрлицо или ИП, получить электронную подпись и открыть счет.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что Корпорация МСП и региональные фонды развития могут помочь малому бизнесу. По его словам, начинающие предприниматели могут рассчитывать на гранты и социальные контракты.

