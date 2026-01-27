Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 15:58

В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес

Каплан Панеш Каплан Панеш Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Корпорация МСП и региональные фонды развития могут оказать поддержку субъектам малого бизнеса, заявил NEWS.ru заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, начинающие предприниматели также имеют возможность претендовать на получение грантов и заключение социального контракта.

Помимо переходного периода, для устойчивой адаптации малого бизнеса требуется целый ряд дополнительных мер поддержки, направленных на улучшение финансовой устойчивости и снижение административного давления. Во-первых, ключевое значение имеет доступ к оборотным средствам. Здесь могут помочь расширенные программы льготного кредитования и микрозаймов через Корпорацию МСП и региональные фонды. Также помощь окажут безвозвратные формы поддержки, например, гранты на развитие смежных отраслей, региональные гранты для начинающих и соцконтракты, — поделился Панеш.

Он подчеркнул, что не менее важно принять меры по сокращению непроизводительных затрат. По словам депутата, продление и расширение «надзорных каникул», а также предоставление субсидий на покупку российского программного обеспечения для перевода процессов в цифровой формат существенно способствуют экономии ресурсов.

В-третьих, для стимулирования легального роста вместо ухода в «теневые» схемы важно упростить сами правила. Это включает в себя не только разъяснительную работу ФНС по новым правилам УСН и НДС. Также речь идет о рассмотрении вопроса расширения перечня приоритетных отраслей, имеющих право на пониженные тарифы страховых взносов, а также продление на федеральном уровне инициативы по налоговым каникулам для вновь созданных ИП. Наконец, для таких предприятий, как пекарня, прямая компенсация части затрат на аренду через региональные программы, как предложено для Московской области, является конкретной и осязаемой помощью, — резюмировал Панеш.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что налоговая нагрузка на бизнес не должна расти чрезмерно. По словам главы государства, малым предприятиям необходим комфортный переход на новые налоговые режимы.

