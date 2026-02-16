Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 19:34

Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Севастополе

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины в Севастополе, уже сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Системы противовоздушной обороны работают над акваторией моря.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — написал Развожаев.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю отразила почти 200 атак Вооруженных сил Украины. По его словам, над Донецком и Макеевкой ликвидировали 179 вражеских беспилотников, над Горловкой — еще 16.

Прежде военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщал, что ВСУ хотят использовать технологии искусственного интеллекта для анализа действий беспилотников самолетного типа, а также для планирования наземных и воздушных операций. При этом он подчеркнул, что ИИ-технологии пока несовершенны и требуют доработки для эффективного применения в планировании боевых действий.

Россия
Севастополь
Михаил Развожаев
ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как ВС России ответят на удары по Брянску и Белгороду
В Росси могут появиться новые алкотестеры
Импорт на маркетплейсах могут обложить налогом
Пленный боец ВСУ пожаловался на жизнь без воды и отдыха
Экс-солист Quest Pistols распрощался со своим авто из-за пьяной езды
ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше
Староверы позвали МЧС на помощь, а потом передумали спасаться
Военэксперт назвал главную проблему «полков смерти» ВСУ
10-балльные пробки в Москве 16 февраля: причины, когда кончится снегопад
Тимошенко вернут часть арестованного имущества
Любимая соцсеть политиков «приказала долго жить»
Украина получила 4,4 млн снарядов от Чехии
Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Севастополе
Олимпиада в Италии отметилась историческим событием
Названо условие, при котором Зеленскому могут вручить подозрение
48 часов ада: душитель два дня насиловал девушку до обмороков
Оттенки покоя: почему нейтральная палитра помогает быстрее засыпать
Горнолыжник спрятался в лесу после падения на Олимпиаде
Трое детей остались сиротами после трагедии в Новой Москве
«Временная мера»: энергетик о поставках нефти в Венгрию через Хорватию
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.