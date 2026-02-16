Развожаев сообщил об отражении атаки украинских беспилотников в Севастополе

Российские военные отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины в Севастополе, уже сбито пять воздушных целей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Системы противовоздушной обороны работают над акваторией моря.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах, — написал Развожаев.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю отразила почти 200 атак Вооруженных сил Украины. По его словам, над Донецком и Макеевкой ликвидировали 179 вражеских беспилотников, над Горловкой — еще 16.

Прежде военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщал, что ВСУ хотят использовать технологии искусственного интеллекта для анализа действий беспилотников самолетного типа, а также для планирования наземных и воздушных операций. При этом он подчеркнул, что ИИ-технологии пока несовершенны и требуют доработки для эффективного применения в планировании боевых действий.