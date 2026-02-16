Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 18:49

Военэксперт раскрыл новые планы Украины по усилению армии

Военэксперт Кнутов: ВСУ хотят внедрить ИИ для анализа действий беспилотников

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины хотят использовать технологии искусственного интеллекта для анализа действий беспилотников самолетного типа, а также для планирования наземных и воздушных операций, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом он подчеркнул, что ИИ-технологии пока несовершенны и требуют доработки для эффективного применения в планировании боевых действий.

Технологии искусственного интеллекта, используемые в различных компьютерных программах [для моделирования военных действий], пока еще представляют сырой материал. Хотя есть более современная программа, чем та, которая применялась Пентагоном в Венесуэле. Она сейчас отрабатывается на территории Украины и внедряется непосредственно в ВСУ для проведения как наземных, так и воздушных операций, а также для анализа действий беспилотников самолетного типа, — объяснил Кнутов.

Военэксперт привел в пример контрнаступление ВСУ в 2023 году, когда операции планировались с помощью технологий ИИ. Он отметил, что по прогнозу нейросети российскую армию ожидало поражение, хотя в реальности все закончилось провалом для Украины.

Разработкой нейросетей занимается американская компания Palantir, с которой у Пентагона подписан контракт. Операция в Венесуэле вроде бы выглядела эффективно, но давайте вспомним операцию, которую ВСУ проводили в отношении России — контрнаступление 2023 года. Контрнаступление несколько раз проигрывалось на различных суперкомпьютерах с использованием искусственного интеллекта, и в том числе на базе Ramstein была такая компьютерная игра. На основе этой игры был сделан вывод о том, что Украина победит и разобьет российскую армию, но все закончилось печально для ВСУ, — резюмировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что Пентагон использовал искусственный интеллект Claude в операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Применение технологии шло вразрез с политикой компании-разработчика Anthropic, запрещающей использовать ИИ для содействия насилию.

