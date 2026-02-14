Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 03:17

Искусственный интеллект помог США захватить президента Венесуэлы

WSJ: США при проведении операции по захвату Мадуро использовали ИИ-модель Claude

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Iranian Presidency/Global Look Press
Пентагон использовал искусственный интеллект Claude в операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Применение технологии шло вразрез с политикой компании-разработчика Anthropic, запрещающей использовать ИИ для содействия насилию.

Как отмечает газета, условия использования Claude не допускают его применение в слежке, разработке оружия или насильственных действиях. В Anthropic отказались комментировать конкретную операцию, но подчеркнули, что любое использование их модели должно соответствовать установленным правилам.

Мы не комментируем информацию об использовании Claude или иной ИИ-модели для проведения какой-либо конкретной операции. Использование Claude — как в частном секторе, так и в государственных структурах — должно соответствовать нашей политике использования, — указали в компании.

Это не первый случай, когда Anthropic высказывает Пентагону претензии. До этого контракт между двумя сторонами оказался под угрозой срыва из-за споров об использовании ИИ для слежки за американцами.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, что к концу 2026 года искусственный интеллект превзойдет по умственным способностям любого отдельного человека. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он также заявил, что к 2030-2031 году ИИ станет разумнее всего человечества в целом.

искусственный интеллект
Николас Мадуро
Пентагон
захват
