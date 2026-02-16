Пушилин обнародовал результаты работы «Купола Донбасса»

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю отразила почти 200 атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале. По его словам, над Донецком и Макеевкой ликвидировали 179 вражеских беспилотников, над Горловкой — еще 16.

В качестве примера он рассказал об отражении атак в Куйбышевском районе Донецка, Докучаевске и Горловке. В первом случае «Купол Донбасса» перехватил ударный беспилотник самолетного типа FP-1, вооруженный осколочно-фугасной боеголовкой ОФБ-60-ЯУ, во втором — два мультироторных беспилотника «Баба-яга», в третьем — «Бабу-ягу» с кумулятивными зарядами ПГ-7С. В каждом из случаев БПЛА пытались атаковать электрические подстанции.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщал, что ВСУ хотят использовать технологии искусственного интеллекта для анализа действий беспилотников самолетного типа, а также для планирования наземных и воздушных операций. При этом он подчеркнул, что ИИ-технологии пока несовершенны и требуют доработки для эффективного применения в планировании боевых действий.