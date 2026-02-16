Зимняя Олимпиада — 2026
Украина получила 4,4 млн снарядов от Чехии

Дания и Нидерланды стали главными партнерами Чехии в поставках снарядов Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украина получила около 4,4 млн крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке снарядов в третьих странах, сообщает агентство СTK. Поставки распределились по годам: 1,5 млн единиц было передано в 2024 году и еще 1,8 млн — в 2025 году.

Проект объединил усилия около 20 государств, которые совместными силами собрали на закупку вооружения порядка $4,6 млрд (352 млрд рублей). Сама Чехия выделила на реализацию программы не более $140 млн (10 млрд рублей), выступая в основном координатором процесса при поддержке Дании и Нидерландов. Основная часть средств поступила от стран-доноров, что позволило обеспечить ВСУ значительным объемом дефицитных снарядов крупного калибра.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам заседания «коалиции желающих» анонсировал новые поставки средств ПВО для Киева на условиях коллективного взноса. Берлин готов выделить пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, как только партнеры суммарно передадут Украине 30 аналогичных снарядов.

Украина
Чехия
военная помощь Украине
боеприпасы
Евросоюз
