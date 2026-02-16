10-балльные пробки в Москве 16 февраля: причины, когда кончится снегопад

Сегодня вечером, 16 февраля, пробки в Москве достигли 10 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты». Что об этом известно, когда кончится снегопад, в каких районах наиболее сложная ситуация?

Пробки в Москве 16 февраля, что известно

Наибольшие затруднения движения фиксируются в центре города — на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца. Водителям придется стоять на Кремлевской, Москворецкой, Дербеневской набережных, Тверском и Сретенском бульварах, Якиманском проезде, Новом Арбате, улицах Знаменке, Лосиновской, Неглинной, Остоженке, Сретенке и Яузской, а также на Малом Каменном и Новоспасском мостах.

Затрудненное движение фиксируется почти на всем ТТК, относительно свободные участки есть в районе Лефортово. На МКАД и вылетных магистралях самые сильные пробки фиксируются на западе, востоке и юго-востоке.

На фоне непогоды до 21:00, по данным Гидрометцентра, объявлен желтый уровень погодной опасности, в Подмосковье — оранжевый.

По данным столичного департамента транспорта, в настоящее время средняя скорость потока составляет 21 км/ч.

«Интенсивное движение сейчас в центре, на ТТК, МКАД, в том числе на Садовом кольце от Курского вокзала до Цветного бульвара. Объезд по Бульварному кольцу. На ТТК в районе Тульской эстакады в оба направления. Объезд по Садовому кольцу. На Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов в районе МКАД по направлению в область», — пишет столичный дептранс в Telegram-канале, рекомендуя водителям планировать поездки на авто после 20:30.

Водителей большегрузов просят планировать маршрут с учетом погоды и с большим запасом времени, а также не перегружать автомобиль.

Когда кончится снегопад в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в начале этой недели зима «вновь вернет свои позиции». К утру температура будет до 9–12 градусов мороза, что близко к климатическим показателям февраля. Дневная температура составит −3–6 и −6–9 градусов. Осадки не прекратятся, пройдут снегопады, разыграется метель. Из-за холодного ветра в физическом восприятии температура покажется 20-градусным морозом.

Среда, вероятно, станет самым холодным днем недели на фоне влияния антициклона — ожидается усиление мороза при прекращении осадков. Днем ожидается −7–10. Однако уже вечером погода начнет портиться — возобновятся снегопады. В четверг балканский циклон завалит всю Центральную Россию интенсивными снегопадами, а в Москве ожидается до 15 миллиметров осадков. Температура воздуха в столице повысится до −5–8 градусов.

