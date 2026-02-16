Москвичи встали в 10-балльных пробках

Вечерний час пик в Москве 16 февраля обернулся максимальными пробками: к 18:55 дорожная ситуация оценивается в 10 баллов. По данным сервиса «Яндекс Пробки», движение практически парализовано на большинстве центральных улиц, набережных, вылетных магистралях и МКАД.

Столичный департамент транспорта сообщает, что средняя скорость автомобильного потока в городе снизилась до 21 км/ч. Затруднения фиксируются на всей интерактивной карте города, охватывая ключевые транспортные узлы и бульвары.

Ранее сервис отметил, что после 17:00 было затруднено движение на Третьем транспортном кольце и МКАД. Наиболее сложная обстановка — около железнодорожной станции Тульская, там произошло два ДТП. Движение парализовано в районе Белорусского вокзала, Савеловского вокзала, станций метро «Маяковская», «Автозаводская» и других.

До этого в Мурманской области 700 автомобилей оказались заблокированы на трассе из Териберки в Мурманск из-за мощной метели и поломки дорожной техники. Ситуацию осложнил сломавшийся фронтальный погрузчик, который полностью перекрыл проезд для сформированных колонн из легковых машин.