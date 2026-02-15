Зимняя Олимпиада — 2026
Сотни машин застряли в снежном плену на дороге из Териберки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Мурманской области сотни автомобилей оказались заблокированы на трассе из-за мощной метели и поломки дорожной техники, сообщает Telegram-канал SHOT. Основной затор образовался на пути из Териберки в Мурманск, в районе перевала Эривейв. Ситуацию осложнил сломавшийся фронтальный погрузчик, который полностью перекрыл проезд для сформированных колонн из легковых машин и туристических автобусов.

Из-за снежного коллапса многие местные жители не смогли добраться до рабочих мест, а туристы — вовремя выехать в аэропорт и на вокзалы, утверждает источник. Утром движение пытались организовать поэтапно, разделив транспорт на группы по типу привода, однако эти меры не помогли избежать многочасового ожидания в пробках. В снежном плену остаются не только частные автомобили, но и несколько групп с путешественниками.

На помощь застрявшим на трассе приходят волонтеры и сотрудники местных предприятий: одна из ближайших АЗС перешла на круглосуточный режим работы, чтобы люди могли согреться. В настоящий момент дорожные службы продолжают расчистку путей и эвакуацию неисправной техники.

Ранее водителям в Тамбовской области пришлось простоять в пробке более семи часов. Затор образовался из-за аварии с грузовиком на трассе Р-22 «Каспий» в районе Котовска. Дорожные службы долго не могли ликвидировать последствия ДТП, коллапс усугубился из-за плохой погоды.

пробки
снег
метели
погода
Мурманская область
