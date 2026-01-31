Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 22:50

В Тамбовской области водители уже семь часов стоят в пробке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Автомобилисты в Тамбовской области стоят в пробке более семи часов, передает Telegram-канал Readovka.news. Уточняется, что затор образовался из-за аварии с грузовиком на трассе Р-22 «Каспий» в районе Котовска.

В пробке стоят как фуры, так и легковые автомобили. В материале уточняется, что службы долго не могли ликвидировать последствия ДТП. Сейчас это уже сделали, но движение пока не пришло в норму. Кроме того, транспортный коллапс усугубляется из-за плохой погоды.

Ранее во Владивостоке во второй раз за день образовались 10-балльные пробки, которые практически парализовали движение по городу. Интерактивная карта показала, что почти все направления были заблокированы. Большая часть территории была окрашена в красный цвет, лишь изредка встречались оранжевые и зеленые участки. Главные транспортные артерии, такие как улицы Баляева, Гоголя, Луговая, Столетия, 3-я Рабочая, а также центр города и районы Вторая речка и Чуркин, оказались в заторе.

До этого для водителей, которые застряли в многокилометровой пробке, был открыт пункт временного размещения. Такая ситуация на дороге сложилась в Переславле-Залесском Ярославской области. ПВР начал работать на базе гостиницы «Роза ветров».

