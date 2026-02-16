В Роскомнадзоре рассказали о диалоге с Telegram: ждать ли разблокировки?

В Роскомнадзоре рассказали о диалоге с Telegram: ждать ли разблокировки?

Роскомнадзор сделал новое заявление о Telegram на фоне сообщений, что мессенджер поддерживает диалог с регулятором. Что сказали в РКН, ждать ли разблокировки Telegram?

Диалог с Telegram: есть или нет, заявление Роскомнадзора

10 февраля Роскомнадзор заявил об ограничениях в отношении Telegram. Поводом стало нежелание мессенджера следовать букве закона в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, борьбы с экстремизмом и терроризмом, пояснили в ведомстве.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в сообщении.

На этом фоне глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что на сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором, однако действия мессенджера не удовлетворяют РКН.

«Условно говоря, из 100 материалов, которые они (Роскомнадзор. — NEWS.ru) просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то нет. Для меня это очень странно. В принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — пояснил депутат.

Роскомнадзор после появления сообщений о контактах с администрацией Telegram выступил с новым заявлением: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил NEWS.ru, что между российскими властями и руководством Telegram идут переговоры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Никто не желает никаких закрытий ради закрытий. Никому не хочется специально что-то блокировать. Но если Telegram не будет выполнять российские законы, ему будет нелегко. Насколько я знаю, идет непростой переговорный процесс и российское подразделение Telegram готово будет выполнять наши законы. Когда технически будут найдены решение и компромисс, то все будут только рады. Важно, что компромиссы ищутся. Это хорошо», — сказал Матвейчев.

Ждать ли разблокировки Telegram в России

Telegram работает со сбоями в России с 9-10 февраля, согласно данным статистических сервисов. При этом ряд пользователей сохраняют доступ к мессенджеру напрямую, но это сопряжено с проблемами: медленная отправка текстовых и голосовых сообщений, долгая загрузка фото и видео, чаты и каналы не показывают содержимое, не работают звонки.

Роскомнадзор не уточнял конкретные меры, которые применяются в отношении Telegram. Также регулятор не указывал сроки действия этих мер.

15 февраля Telegram ограничил доступ более чем к 200 тысячам групп и каналов, утверждают СМИ. По статистике платформы, это максимальный показатель с конца января.

Так, за день были заблокированы 235 282 сообщества. Более высокий результат наблюдался лишь 23 января: тогда число удаленных групп и каналов достигло 300 840 штук.

С начала февраля администрация Telegram удалила более 1,8 млн групп и каналов. Всего с начала года команда мессенджера заблокировала свыше 7 млн ресурсов, при этом 27 тыс. из них модераторы посчитали связанными с террористической деятельностью.

Укладываются ли эти «чистки» в требования Роскомнадзора, не уточняется. Также остается неизвестным, послужит ли это поводом для разблокировки.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский отмечал, что российская сторона дает Telegram возможность выполнить условия российского законодательства. «Такая возможность у них была, есть и останется», — подчеркнул он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По мнению зампреда думского комитета по информполитике Андрея Свинцова, Telegram необходимо легализоваться на территории России, и тогда прекратятся блокировки и замедления.

Член IT-комитета ГД Антон Немкин указал, что ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения.

Читайте также:

Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят

Гиперзвуковые ракеты жгут «потужность» Киева: удары по Украине 16 февраля

Досье начальника ГРУ Костюкова: что известно, служба, переговоры в Женеве