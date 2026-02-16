Переговоры по Украине в Женеве: кто в российской делегации, что обсудят

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл, кто поедет в Женеву на переговоры по Украине. Какие подробности известны о новом раунде, кто представит российскую делегацию, что обсудят на встрече?

Кто поедет в Женеву в составе российской делегации

Песков заявил, что в состав российской делегации на переговорах в Женеве, помимо ее главы, помощника президента Владимира Мединского, войдут замминистра иностранных дел Михаил Галузин и другие официальные лица.

На переговорах будет в том числе начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, отметил представитель Кремля. Костюков был главой российской делегации на встречах в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля.

Кроме того, в Швейцарию приедет спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, однако он работает по отдельному треку, уточнил Песков. Ранее СМИ писали, что Дмитриев фокусируется на восстановлении российско-американских отношений; как и ранее, он не будет входить в состав российской делегации. В Женеве он проведет переговоры с представителями США, говорилось в публикациях.

Мединский был главой российской делегации на переговорах с Украиной летом прошлого года в Стамбуле. Третий раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США пройдет 17–18 февраля. СМИ писали, что российскую сторону на них представит делегация из 15–20 человек. Песков ранее говорил, что европейцев на встречах не будет.

Какие темы обсудят в Женеве

В Женеве обсудят более широкий спектр вопросов, чем в Абу-Даби; будет затронута тема территорий, рассказал Дмитрий Песков. В связи с этим, уточнил представитель Кремля, необходимо участие Мединского, который не присутствовал в предыдущих раундах.

«Мединский оставался главой делегации наших переговорщиков. Почему он не участвовал в предыдущих двух раундах? Потому что там шла речь по вопросам безопасности, вопросам, которые касались непосредственно военных. Поэтому там нашу группу возглавлял Костюков, и группа состояла из военных. На этот раз имеется в виду обсуждать более широкий спектр вопросов, включая, собственно, главные вопросы. Главные вопросы, которые касаются и территорий, и всего остального», — пояснил Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорщиками, накануне вылета они получают детальные инструкции от главы государства.

Ряд СМИ писали, что в Женеве обсудят в том числе энергетическое перемирие. Кроме того, говорилось в публикациях, одной из тем может стать Запорожская АЭС.

Песков ранее говорил, что Женеву выбрали по причине удобства синхронизации графиков всех сторон. Швейцария взяла на себя обязательство обеспечить безопасность пролета российской делегации, отмечали в Сети. Также утверждалось, что переговоры пройдут не в штаб-квартире ООН, а сама Организация не будет участвовать во встрече.

Где в дальнейшем могут пройти переговоры по Украине

Венгрия готова способствовать мирному урегулированию на Украине и при необходимости организовать в Будапеште встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

«Мы поддержим американские мирные усилия всеми способами. <…> Мы единственные [в Евросоюзе], кто не поставлял оружие, мы единственные, кто поддерживал открытыми дипломатические каналы связи, и мы единственные, кто готов провести мирный саммит», — написал Сийярто в соцсетях.

