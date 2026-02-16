Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 11:25

Почему не работает Telegram сегодня, 16 февраля: замедление, разблокировка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 16 февраля, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, ждать полную блокировку или ограничения будут сняты?

Где не работает Telegram 16 февраля

Согласно статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», в понедельник, 16 февраля, пользователи Telegram не могут нормально отправлять текстовые и голосовые сообщения, у них не загружаются фото и видео, не отображается содержимое чатов и каналов.

Проблемы встречаются повсеместно: на мобильных устройствах под ОС Android и iOS, персональных компьютерах на Windows, Linux и MacOS. Веб-версия приложения демонстрирует такие же симптомы, как и отдельная мобильная аппликация и desktop-клиент.

За сутки на Telegram поступило более сотни жалоб, ранее этот показатель составил несколько сотен. О проблемах пишут из Москвы — 29%, Санкт-Петербурга — 18%, Самарской области — 6%, Татарстана, Владимирской, Иркутской областей, Красноярского края — по 5%, Новосибирской, Челябинской областей — по 3%, Омской, Кировской, Саратовской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областей, Мордовии, Тюмени — по 2%, Калужской, Тверской, Волгоградской областей — по 1%.

На Downdetector.su суточное число жалоб на Telegram — 812, за последний час накопилось 29 обращений. По статистике, наиболее сильно выделяются Пермский край, Новосибирская область, Удмуртия, Белгородская и Тюменская области. Основной пласт жалоб касается сбоя мобильного приложения (55%), также пользователи пишут о проблемах с оповещениями (30%), сбое сайта (6%), общем сбое (5%) и сбое личного кабинета (1%).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает Telegram сегодня, 16 февраля

С 10 февраля Роскомнадзор ввел ограничения против Telegram, объяснив это нежеланием платформы соблюдать российские законы в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, борьбы с экстремизмом и терроризмом.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — говорится в сообщении.

По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, камнем преткновения в конфликте с Telegram стал закон о «приземлении» иностранных платформ.

«Мы надеялись, что Google и все-все-все откроют здесь полномочные представительства. Это нужно не только для общения с регуляторами, такими как Роскомнадзор, но и с гражданами, с пользователями этих платформ. Их же тысячи, миллионы. Они должны иметь возможность пожаловаться друг на друга или на некорректную работу, спам, скам и так далее. Это не было сделано, и явно намеренно», — заявил Боярский.

У российских властей и руководства Telegram существует контакт, однако действия мессенджера не удовлетворяют Роскомнадзор, отметил парламентарий.

«Условно говоря, из 100 материалов, которые они (Роскомнадзор. — NEWS.ru) просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то нет. Для меня это очень странно. В принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — пояснил депутат.

Боярский считает, что требования РКН к Telegram «простые» и «элементарные»: локализовать данные пользователей на территории РФ, удалять запрещенную информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (например, по теракту в «Крокусе»).

Сергей Боярский Сергей Боярский Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru

Возможна ли разблокировка Telegram

«Мы даем возможность Telegram выполнить условия российского законодательства. Такая возможность у них была, есть и останется», — сказал Боярский.

Однако, подчеркнул парламентарий, Telegram никогда не будет в белом списке Роскомнадзора. Это условие касается всех иностранных платформ.

По мнению зампреда думского комитета по информполитике Андрея Свинцова, Telegram необходимо легализоваться на территории России и тогда прекратятся блокировки и замедления.

Член IT-комитета ГД Антон Немкин указал, что ограничения Telegram носят поэтапный и обратимый характер, доступ могут восстановить в полном объеме, когда устранят нарушения.

