Российский оператор БПЛА в ходе освобождения Цветкового смог уничтожить пикап ВСУ и опорный пункт противника, критические потери личного состава привели к отступлению 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в Сумской области. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Оператор БПЛА поделился нюансами освобождения Цветкового

В ходе освобождении села Цветкового в Запорожской области оператор беспилотников с позывным Лысый мастерски справился с задачей по уничтожению техники и живой силы противника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Он сумел ликвидировать пикап противника, место запуска дронов ВСУ и опорный пункт с личным составом до 10 человек.

Боец рассказал, что вывел дрон на цель после того, как поступила информация о выезде машины с боекомплектом. Он сбросил на автомобиль противотанковую мину и сжег его.

«Полк смерти» ВСУ разгромно покинул Сумскую область

Подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, известного как «полк смерти», понесли критические потери в Сумской области и были вынуждены отступить, заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По данным разведки, остатки батальона выведены для переформирования, так как утратили боеспособность.

Бойцы «Ахмата» и 15-го танкового полка группировки «Север» изолировали, а затем практически полностью уничтожили элитное подразделение ВСУ, на которое делало ставку украинское командование. Потери оказались столь серьезными, что командование приняло решение вывести выживших.

Стало известно, как ВСУ скрывают присутствие наемников на передовой

Украинские военные идут на крайние меры, чтобы скрыть участие наемников в боевых действиях, рассказал командир отделения разведбатальона 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (группировка «Центр») с позывным Мокей. По его словам, они уничтожают любые улики, которые могут выдать присутствие иностранных бойцов на передовой.

Как пояснил военный, при зачистке освобожденной территории населенного пункта Владимировка в ДНР были обнаружены тела погибших, внешность которых указывала на их происхождение из стран Латинской Америки. Бойцов выдавало и оснащение: на них было исключительно западное снаряжение и оружие, не характерное для штатных украинских подразделений. Однако российские разведчики не обнаружили при телах ни документов, ни нашивок.

Силы ПВО подрезали «крылья» 49 украинским беспилотникам

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских дронов за три часа вечером 15 февраля, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и Московским регионом.

По данным военного ведомства, все беспилотники относились к самолетному типу. Дежурные силы ПВО работали в период с 20:00 до 23:00 мск. Благодаря оперативным действиям военных жертв и разрушений на земле удалось избежать. Это одна из самых массированных атак за последнее время. Власти регионов работают в штатном режиме, ситуация находится под контролем.

Новый комбриг ВСУ «утилизирует» собственных солдат

Новый командир 155-й механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов известен проведением так называемых мясных штурмов, сообщили в российских силовых структурах. Он командовал 425-м отдельным штурмовым полком «Скала», где запомнился жестокими методами ведения боя и большими потерями среди личного состава.

Командир известен высоким темпом «утилизации» собственных солдат, обратил внимание источник. Назначение Лучанова на новую должность вызвало гнев у родственников военнослужащих, которые знакомы с его методами. В подразделении также отмечали высокий уровень беспредела, который сопровождал командование нового комбрига.

