«Мясник и убийца»: новый комбриг ВСУ «утилизирует» собственных солдат ТАСС: силовики заявили о проведении комбригом Лучановым жестких для ВСУ штурмов

Новый командир 155-й механизированной бригады ВСУ Станислав Лучанов известен проведением так называемых «мясных штурмов», сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Он командовал 425-м отдельным штурмовым полком «Скала», где запомнился жестокими методами ведения боя и большими потерями среди личного состава.

Лучанов, будучи начальником штаба «Скалы», прославился как «мясник» и «убийца», — указано в сообщении.

Командир известен высоким темпом «утилизации» собственных солдат, обратил внимание источник. Назначение Лучанова на новую должность вызвало гнев у родственников военнослужащих, которые знакомы с его методами. В подразделении также отмечали высокий уровень беспредела, который сопровождал командование нового комбрига.

Назначение офицера с репутацией «мясника» на высокий пост может свидетельствовать о том, что украинское командование по-прежнему делает ставку на «пушечное мясо», считают журналисты. Сохранение жизней солдат при этом не становится приоритетом для украинской армии.

Ранее сообщалось, что командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг» Александр Букатар разработал схему сокрытия потерь в Харьковской области. Погибших военнослужащих записывали в дезертиры, чтобы экономить бюджет и избегать огласки реальных цифр.